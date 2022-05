Il portavoce Marsella: "Assurdo che il problema dell'Italia siamo noi"

Il portavoce di CasaPound, Luca Marsella, parla dalla finestra del palazzo occupato in via napoleone III a Roma dopo il divieto della questura di effettuare un corteo nella Capitale. Frasi sessiste e attacchi ad Anpi, Salvini e Meloni. “Trenta cialtroni col fazzoletto rosso al collo che impediscono a noi di sfilare nella nostra città. Dieci ragazze sarebbero bastate per farli scappare come conigli”, tuona Marsella, riferendosi ai partigiani dell’Anpi. “Ed è assurdo che il problema dell’Italia siamo noi, o che ad esempio per una settimana non si parla d’altro che degli Alpini. Per una settimana il problema dell’Italia sono stati gli Alpini perché hanno fatto degli apprezzamenti su alcune donne. Che poi io mi chiedo: voi le avete viste queste donne? Mi chiedo che cosa si sono bevuti gli Alpini per fare questi apprezzamenti?”, l’altro affondo di Marsella. “E quindi, cari Salvini e Meloni, continuate pure a farvi i selfie con le torte, con le uova di gallina, con i gattini fuffolosi, perché oggi era in ballo la libertà e voi non avete avuto il coraggio di dire una mezza parola. Il mio è un monito, perché noi lo sappiamo bene che la libertà non è un diritto, ma è un dovere. Che la libertà va conquistata. Oggi noi siamo qui a conquistarcela”, ha concluso Marsella.

