I corpi ritrovati in una zona di campagna. L'uomo era rinchiuso nel bagagliaio assieme a un capretto

(LaPresse) Duplice omicidio in Calabria dove un uomo e una donna sono stati giustiziati in una zona di campagna nel territorio di Castrovillari, in provincia di Cosenza. I due sono stati freddati con numerosi colpi di pistola e i loro corpi sono stati ritrovati in auto: quello della donna al posto guida mentre l’uomo era nel bagagliaio assieme ad un capretto morto. Secondo quanto emerso, l’uomo, un 57enne originario di Cassano allo Ionio, era già stato vittima di un agguato nel 2013. La donna, di origine marocchina, era la sua campagna e risiedeva a Villapiana, sempre nel Cosentino. Indagano i carabinieri che non escludono alcuna pista.

