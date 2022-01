La tragedia giovedì sera in via Milano. In casa era presente la madre con il conviviente

(LaPresse) Una bambina di tre anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano, a Torino. E’ successo giovedì sera attorno alle 21.30. Adesso è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Regina Margherita dove, nella notte, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

Al momento della caduta, in casa erano presenti la madre e il convivente. Sulla dinamica dei fatti, ancora da accertare, indaga la polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata