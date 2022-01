Crollo delle temperature, oggi allerta gialla in 4 Regioni

(LaPresse) – L’Italia si appresta ad affrontare una forte perturbazione che porterà freddo e gelo su tutto il Paese. Oggi allerta gialla meteo in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia Calo sensibile delle temperature sia di giorno sia di notte, che al Nord scenderanno abbondantemente sotto lo zero. Da domenica una nuova ondata di maltempo porterà a un peggioramento nel Centro e nel Sud del Paese con nevicate anche in pianura e sulle coste adriatiche.

