Verso le 12, i vigili del Fuoco sono intervenuti in via San Clemente, nel comune di Bastiglia, in provincia di Modena, dopo che un aereo ultraleggero è precipitato sul tetto di un’abitazione. In base a quanto confermato dai vigili del Fuoco, al momento sono in corso le operazioni del 118 per recuperare la persona a bordo. Sono in corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali altri passeggeri.

