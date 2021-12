Perquisizioni e sequestri della compagnia di Ivrea

Scoperto dai carabinieri di Torino un capannone di una ditta trasformato in un magazzino di auto rubate. I militari dell’Arma hanno arrestato per riciclaggio e ricettazione un operaio di 52 anni e denunciato per il medesimo reato la sorella di 50 anni, imprenditrice, abitante a Castellamonte. In particolare i Carabinieri della Stazione di Strambino e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ivrea hanno effettuato una perquisizione durante la quale sono state trovate e sequestrare decine di carcasse di auto, di cerchioni, motori, parti di veicoli, utensili vari ed anche un rilevatore di frequenza. Sono state inoltre sequestrate targhe riconducibili ad almeno altre 10 auto rubate in provincia di Torino.

