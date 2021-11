L'uomo, che si trova in Israele, è accusato di aver rapito il nipote a Pavia l'11 settembre

Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la misura cautelare emessa dal gip di Pavia nei confronti di Shmuel Peleg, il nonno materno di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. La misura aveva dato il via alla procedura di arresto internazionale (ancora non eseguito) per l’uomo, che si trova in Israele ed è accusato di aver rapito il nipote a Pavia l’11 settembre per portarlo a Tel Aviv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata