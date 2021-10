Ira dei manifestanti dopo il voto al Senato: "Affosseremo i politici che non riconoscono il cambiamento del Paese"

Circa 500 persone si sono radunate a Largo Berlinguer, a Napoli, per partecipare al presidio indetto dall’Arcigay napoletano, in segno di protesta contro la mancata approvazione del Ddl Zan in Senato. “La storia non si ferma. Non ci fermerete mai”, cita lo striscione che ha aperto la manifestazione, durante la quale diversi esponenti della comunità LGBTQ+ si sono alternati al megafono per dar voce alle proprie idee. In prima fila Daniela Lourdes Falanga, presidente dell’Arcigay di Napoli. Con lei anche Antonello Sannino, già presidente dell’Associazione. Emanuela Ferrante, Assessore alle Pari Opportunità, ha preso parte al presidio in rappresentanza del Comune di Napoli.

