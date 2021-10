Migliaia di manifestanti hanno paralizzato il centro del capoluogo lombardo sabato pomeriggio

È di 2 persone arrestate – un romeno di 20 anni e un milanese di 58 anni – e di 8 denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio della protesta No Green Pass che sabato pomeriggio ha bloccato il centro di Milano.

10mila in marcia, in tilt il traffico nel centro

I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Fontana, come ormai avviene da diversi sabati, e a partire dalle 17.30 hanno iniziato a marciare, partendo da piazza Duomo. Una marcia terminata dopo oltre 5 ore intorno alle 22 in piazzale Loreto e che ha visto la partecipazione di circa 10mila persone, intenzionate a dire ‘no’ all’obbligo del passaporto vaccinale, divenuto obbligatorio per i lavoratori dipendenti dal 15 ottobre. Nel lungo pomeriggio di agitazioni, non sono mancati attimi di tensione con le forze dell’ordine. I manifestanti sono stati fermati con delle cariche di alleggerimento in via Borgogna, mentre tentavano di raggiungere la sede della Cgil, e in Foro Buonaparte, nei pressi di Largo La Foppa.

Il resto del corteo – il cui percorso non era stato comunicato alla Questura – ha attraversato il centro della città tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla Stazione Centrale, alla Regione Lombardia e alla Rai e al Corriere della Sera. Tentativi che sono stati respinti a più riprese dalle forze dell’ordine. Il traffico, però, è andato il tilt tra le proteste dei milanesi e i mezzi pubblici sono stati fermati o rallentati.

Oltre 100 identificati

Degli oltre 100 manifestanti identificati, la polizia sta valutando anche la posizione di una quarantina di persone vicine all’area anarchica milanese e varesina, che presto potrebbero essere deferiti all’autorità giudiziaria. Dell’inchiesta si occuperà il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato dal pm Alberto Nobili che nei giorni scorsi aveva elogiato la capacità delle forse dell’ordine di “gestire il disordine” di manifestazioni come quella di ieri, con cortei che riuniscono persone di diverse aree politiche e di diversi orientamenti senza una guida ben precisa. Da quando sono cominciate le manifestazioni No Green Pass – che il 28 agosto scorso hanno toccato l’apice della violenza con l’assalto ad un gazebo M5S alla Darsena – le denunce sono state oltre 200. Le prime condanne a manifestanti arrestati, invece, sono arrivate la scorsa settimana.

