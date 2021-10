Identificate 16 persone, quattro denunciate

Tensioni tra manifestanti No Green Pass e polizia in via Borgogna a Milano, all’angolo con via Visconti di Modrone. È partita una carica degli agenti che hanno cercato di disperdere un ampio gruppo di persone che stava cercando di proseguire in corteo per le vie della città. Un giovane è stato fermato dagli agenti. Mentre il funzionario di polizia ha invitato gli organizzatori a sciogliere la manifestazione. Nel corso della manifestazione, la polizia di Stato ha identificato 16 persone e ne ha accompagnate in Questura 4 che verranno denunciate.

