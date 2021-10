Traffico in tilt vicino alla Stazione Centrale

(LaPresse) – Un nutrito gruppo di manifestanti No Green Pass ha bloccato piazza della Repubblica a Milano e sta provando a raggiungere la Stazione Centrale. Al grido di “libertà, libertà” i manifestanti hanno occupato tutta la strada, bloccando macchine e moto. Il traffico è andato in tilt e molti automobilisti sono scesi dai loro veicoli, in attesa che la strada venisse liberata e potessero ripartire.

