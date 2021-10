I manifestanti: "Se mancano le case, se sei disoccupato, la colpa è del padrone e non dell'immigrato"

(LaPresse) Manifestazione a Torino in occasione dello sciopero generale indetto oggi dai sindacati di base. In piazza Cobas, Usb e Cub, oltre a un gruppo di no green pass e alcuni esponenti dei centri sociali. I Si Cobas hanno fatto un Blitz a un negozio Lidl per ricordare Adil Belakhdim, il sindacalista ucciso quest’estate a Biandrate. “Adil vive con noi” si legge su uno striscione. “Adil è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai” e “Il posto di lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta” alcuni degli slogan in corteo. “Se mancano le case, se sei disoccupato, la colpa è del padrone e non dell’immigrato” è un altro dei cori scandito dai manifestanti.

