Palazzi presidiati dalle forze dell'ordine per la manifestazione indetta dai sindacati di base in sciopero oggi a Roma

(LaPresse) Palazzi presidiati dalle forze dell’ordine per la manifestazione indetta dai sindacati di base in sciopero oggi a Roma contro le politiche del governo sul lavoro. “I lavoratori in crisi, simbolo dell’incapacità del governo di governare il Paese, daranno vita a un movimento unitario” spiegano i rappresentanti dei sindacati dal palco. In piazza Usb, Cobas e Cub.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata