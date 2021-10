Sono previste manifestazioni in numerose città e un corteo a Roma, che partirà alle 10 da piazza della Repubblica

E’ iniziato lo sciopero generale che durerà 24 ore, indetto dal sindacato di base. Lo sciopero riguarda tutti i settori pubblici e privati del Paese, a cominciare dai trasporti. Sono previste manifestazioni in numerose città e un corteo a Roma, che partirà alle 10 da piazza della Repubblica.

Lo sciopero per i treni, hanno fatto sapere Trenitalia e Italo, sono iniziato alle 21 di ieri sera, domenica 10 ottobre e durerà fino alle 21 di oggi, ma saranno regolarmente garantite le Frecce e gli Intercity di Trenitalia.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per il trasporto locale, nelle principali città, a Roma i mezzi pubblici si fermeranno a partire dalle 8.30; la fascia protetta è tra le 5.30 e le 8.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 anche a Napoli, mentre a Milano le fasce garantite sono tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

Per gli altri settori coinvolti, potrebbero registrarsi disagi nel settore dei servizi pubblici, nella scuola, nel campo della logistica.

In continuità con lo sciopero di oggi, come informano i sindacati di base in una nota congiunta, il prossimo sabato 16 ottobre si svolgerà un’assemblea nazionale a Roma presso il Csa Intifada, in via Casal Bruciato 15.

Alitalia cancella 127 voli

Sono circa 127 i voli di Alitalia al momento cancellati a causa dello sciopero del trasporto aereo. Lo annuncia la compagnia sul proprio sito spiegando che come conseguenza delle cancellazioni dei voli dell’11 ottobre per gli scioperi di 24 ore, “è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nei giorni 10 e 12 ottobre 2021”. Per domani, al momento, è prevista la cancellazione di altri 11 voli.

