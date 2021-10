I Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza della zona

È stato domato l’incendio che si è sprigionato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre del deposito Atac di Tor Sapienza, a Roma. Sono in corso operazioni di messa in sicurezza della zona. Sono state nove le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute per domare le fiamme di una linea di autobus a metano all’interno della rimessa Atac di Via Prenestina. Circa 30 gli autobus coinvolti dalle fiamme e un numero imprecisato di vetture danneggiate dal calore sprigionato. Sul posto oltre alle Aps di zona, sono intervenute tre Autobotti, carro autoprotettori e funzionario di servizio.

