Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

(LaPresse) Paura nella notte a Roma: a Ostiense, una delle zone della movida a sud della Capitale, è andato a fuoco il Ponte dell’Industria, noto in città come ‘Ponte di ferro’. L’incendio, come spiegato dai vigili del fuoco, ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, che è crollata parzialmente nel Tevere. Nessuna vittima, ma centinaia di persone rimaste senza luce e gas.

