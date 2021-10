L'incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, che è crollata parzialmente nel Tevere

Paura nella notte a Roma: a Ostiense, una delle zone della movida a Sud della Capitale, è andato a fuoco il Ponte dell’Industria, noto come ‘Ponte di ferro’. L’incendio, come spiegato dai vigili del fuoco, ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, che è crollata parzialmente nel Tevere. Nessuna vittima, ma centinaia di persone rimaste senza luce e gas.

🔴 #Roma, #incendio Ponte dell'Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L'#incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente [#3ottobre 00:45]

Dopo un’ora di intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno interessato il ponte dell’Industria a Roma.

I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone coinvolte nell’incendio e, al momento, non risultano feriti. Sotto il ponte, i vigili del fuoco hanno trovato diversi accampamenti di senza tetto. Dalle prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere scaturito proprio dalle baracche, alloggi di fortuna, che erano situate sotto al ponte, ma al momento le cause non sono ancora state accertate. Intanto, con una ordinanza urgente, la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha disposto l’interdizione alla navigazione, al transito e allo stazionamento di un tratto del Tevere all’altezza del Ponte di Ferro, colpito nella tarda serata di ieri da un incendio.

