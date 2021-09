La giovane attivista svedese è nel capoluogo lombardo

Greta Thunberg è arrivata alla Pre Cop26, in programma da oggi a Milano. L’attivista di Friday for future è giunta all’ingresso del Mico dove si è sottoposta al tampone rapido. Nella sala d’attesa, per lei, molta curiosità. Thunberg terrà un discorso durante la sessione plenaria di apertura dei lavori. Alla Pre Cop26 è arrivato anche il sindaco di Milano Beppe Sala.

L’attivista svedese a Milano

“Parte oggi la conferenza Youth4Climate PreCop a Milano. Vanessa Nakate e io terremo i discorsi programmatici durante la sessione mattutina di apertura”, ha scritto la giovane attivista svedese sul suo profilo Twitter di buon mattino.

Today the #Youth4Climate #PreCOP conference in Milan starts. @vanessa_vash and I will hold keynote speeches during the opening morning session. https://t.co/Ah69bfBJ7u

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata