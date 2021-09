“Cingolani basta finzione ecologica. L’aumento della bolletta lo paghi chi ha inquinato", è scritto su uno striscione

(LaPresse) Flash mob degli attivisti dei Fridays for Future davanti alla sede dell’Agenzia delle entrate di Milano contro i rincari delle bollette: un grande striscione è stato srotolato davanti all’ingresso di via Moscova con la scritta “Cingolani basta finzione ecologica. L’aumento della bolletta lo paghi chi ha inquinato. #TaxTheRich”. “La crisi non la possiamo pagare noi e riconsegniamo la bolletta al mittente”, dicono i manifestanti in protesta anche contro l’utilizzo dei combustibili fossili e l’aumento in bolletta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata