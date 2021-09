Foto di archivio

In 24 ore sono due le donne uccise da mariti ed ex in Italia

In provincia di Cosenza, a Fagnano Castello, si è consumato l’ennesimo femminicidio. Tra le mura domestiche al culmine di una lite il marito 52enne ha accoltellato ripetutamente la moglie di 43anni. All’arrivo dei soccorsi ormai per la donna non c’era nulla da fare. L’uomo è adesso in stato di fermo mentre procedono gli accertamenti per comprendere la dinamica della tragedia familiare.

Si tratta del secondo femminicidio in 24 ore in Italia.

Il primo settembre 2021 il Viminale ha diffuso un report allarmante sulla violenza di genere nel nostro Paese.

