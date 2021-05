Gli ultimi dati diffusi dal Viminale sulla violenza di genere

“Dal 1° gennaio al 9 maggio 2021 sono stati commessi 91 omicidi, con 38 vittime di sesso femminile. Di queste, 34 sono state assassinate in ambito familiare o affettivo, in 25 casi dal partner/ex partner. Sono i dati che emergono dall’ultimo report diffuso dal Viminale lo scorso 10 maggio, elaborato dal servizio Analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza. Un report aggiornato settimanalmente per offrire una panoramica del fenomeno e dei suoi contesti, ricostruiti ricavando dagli elementi informativi a disposizione, quali la dinamica, il movente, l’ambito e il tipo di relazione tra autore e vittima.

I dati del Viminale

Dal report emerge, rispetto al periodo 1° gennaio – 9 maggio 2020, un leggero aumento (2%) nell’andamento generale degli omicidi volontari (da 89 a 91), a cui si contrappone un decremento delle vittime di genere femminile, che passano da 43 a 38 (-12%). Un incremento maggiore si registra per gli omicidi volontari commessi in ambito familiare/affettivo, che complessivamente passano da 48 a 55 (+15%) mentre le vittime di genere femminile scendono da 37 a 34 (-8%). Le donne vittime del partner o ex fanno registrare un aumento rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020, passando da 24 a 25 (+4%). Lo stesso report evidenzia come, nel periodo 3-9 maggio 2021, siano stati commessi 10 omicidi con 3 vittime donne; 2 gli omicidi consumati in ambito familiare-affettivo e, in entrambi i casi, la vittima è stata una donna

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata