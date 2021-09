Il coro dei lavoratori: "La gente come noi non molla mai"

(LaPresse) I lavoratori della Gkn hanno incontrato questa mattina gli operai Whirlpool a Napoli, nello stabilimento locale. “La gente come noi non molla mai” è il coro che hanno intonato i lavoratori del collettivo di fabbrica di Gkn, “Uniti nella lotta” recita uno striscione. La Gkn Driveline di Campi Bisanzio è finita al centro delle cronache per la decisione di chiudere la fabbrica e di licenziare oltre 400 dipendenti. Pochi giorni fa un gruppo di dipendenti ha occupato l’atrio di ingresso del palazzo della regione Toscana a Firenze.

