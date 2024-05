Durante i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma

“Ho vissuto veramente una vita fuori dal comune e non solo per l’inizio che conoscete”. Così Stella di Mare ricorda il padre Franco, il giornalista Rai scomparso venerdì all’età di 68 anni per un mesotelioma. “È stato un rapporto unico, diverso da tutti gli altri, che però mi ha regalato uno sguardo sul mondo che è appartenuto solo a me e a lui”, ha detto ancora la giovane donna, durante la celebrazione funebre alla Chiesa degli Artisti di Roma. Stella Di Mare, 33 anni, è stata adottata da bambina da Sarajevo in Bosnia-Erzegovina ed è arrivata in Italia con un volo della Croce Rossa. “Il Dna che mi ha lasciato non è biologico ma è emotivo e personale, fatto di film che vedevamo insieme, delle storie scritte e lette bene, della cucina: cucino malissimo in confronto, ma un po’ mi hai insegnato. Grazie per la fiducia incondizionata che avevi in me. Delle mie possibilità non mi hai mai fatto dubitare, perché sapevi che potevo arrivare più in là, e io le tracce di tutto questo ce le avrò dentro“, ha concluso.

