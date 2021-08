La ragazza nell'agosto del 2011 cadde da un balcone di una stanza di hotel a Palma de Maiorca alle isole Baleari in Spagna

(LaPresse) – Il processo in Cassazione per la morte di Martina Rossi è stato rinviato al 7 ottobre. La ragazza nell’agosto del 2011 cadde da un balcone di una stanza di hotel a Palma de Maiorca alle isole Baleari in Spagna mentre, secondo l’accusa, stava sfuggendo a un tentativo di stupro da parte di due giovani toscani Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. “Martina ci ha lasciato la pelle e noi in questi 10 anni le abbiamo sempre prese” commenta il padre Bruno Rossi: “Alla fine vorremmo trovare un po’ di giustizia ma anche con amore. Lo spirito rimane”. All’uscita dal Palazzo della Cassazione gli avvocati dei due imputati sono stati contestati da un gruppo di donne del collettivo “Non una di meno” al grido di “Vergogna, vergogna”.

