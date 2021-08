Il medico e fondatore della ong è morto lo scorso venerdì a 73 anni

La camera ardente per ricordare Gino Strada, fondatore di Emergency morto venerdì all’età di 73 anni, sarà aperta presso Casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano nelle giornate di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto con i seguenti orari.

Lo comunica la ong precisando gli orari di apertura: sabato 16 -22, domenica 10-22, lunedì 10-14.

