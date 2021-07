Un video girato dopo lo sparo mortale e recuperato in esclusiva da LaPresse

Un video girato martedì 20 luglio scorso, e recuperato in esclusiva da LaPresse, mostra il piazzale antistante il Bar Ligure di piazza Meardi a Voghera, dove poco prima l’assessore alla Sicurezza, Massimo Adriatici, ha sparato al trentanovenne Youns El Boussettaui. Dalle immagini si può vedere l’intervento dei sanitari del 118 che stanno soccorrendo il giovane ferito, mentre l’assessore Adriatici passeggia con il cellulare in mano per la scena del crimine parlando con i Carabinieri. A un certo punto, rivolgendosi a un testimone interrogato da un militare dell’Arma, gli dice: “Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L’importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa”. Secondo quanto riferisce un testimone, l’assessore in quel momento era ancora in possesso dell’arma con cui aveva da poco fatto fuoco.

