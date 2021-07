Toti: "“Immagini che non avremmo mai voluto vedere"

A Genova ieri il ricordo di Carlo Giuliani, oggi un momento per ricordare cosa è stata la “mattanza” alla scuola Diaz durante il G8. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 in Italia la notizia dell’irruzione, violentissima e definita da Amnesty International la più grave violazione dei diritti umani dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Poi, i fatti nella caserma di Bolzaneto. “Immagini che non avremmo mai voluto vedere e che hanno lasciato una cicatrice che resta indelebile, anche a distanza di vent’anni” ha detto il governatore ligure Toti. Ieri pomeriggio almeno mille persone in città per ricordare, in piazza Alimonda, l’uccisione di Giuliani.

