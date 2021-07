Il manifestante ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere

Il 20 luglio di 20 anni fa moriva a Genova Carlo Giuliani. Il manifestante 23enne fu ucciso da un colpo di pistola sparato da un giovane carabiniere, Mario Placanica, bloccato in Piazza Alimonda a bordo di un defender circondato dai dimostranti in protesta nei giorni del G8. “Genova non dimentica quei giorni purtroppo culminati nei fatti tragici della scuola Diaz e di piazza Alimonda”, ha dichiarato ieri il governatore ligure Toti. “Una cicatrice indelebile – ha aggiunto – sia per una citt√† ostaggio di giorni di vera follia, sia per chi voleva esprimere pacificamente le proprie idee e non ha potuto farlo”.

