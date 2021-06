Il candidato sindaco della sinistra radicale: "La battaglia per l'uguaglianza non ha mai fine"

(LaPresse) – “L’importanza di essere qui oggi è per rivendicare diritti non ancora acquisiti, come il matrimonio egualitario. La battaglia per l’uguaglianza non ha mai fine”. lo ha detto, Gabriele Mariani, candidato a sindaco di Milano per Civica Ambientalista, al Pride nel capoluogo lombardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata