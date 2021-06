La violenta lite nel cuore della notte in un appartamento in via Aretusa: in codice rosso il superstite

Una lite familiare è finita in tragedia in un appartamento di via Aretusa, a Milano. La questura è stata avvisata verso le 3.30 della scorsa notte, dopo che due fratelli hanno provato a uccidersi l’un con l’altro, sotto gli occhi della madre. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei due, mentre l’omicida è stato trasportato in codice rosso al Policlinico e le sue condizioni risultano gravi. A scatenare la discussione sarebbero stati motivi economici.

