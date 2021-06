Sestri Levante in lutto per la 18enne scomparsa per una trombosi e un'emorragia cerebrale

(LaPresse) ) E’ il giorno del silenzio e del lutto a Sestri Levante, la cittadina della riviera genovese che oggi ha salutato Camilla Canepa, la 18enne scomparsa la scorsa settimana per una trombosi e un’emorragia cerebrale insorte a una decina di giorni dalla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Alle esequie, decine di ragazzi compagni di classe e amici della giovane. Palloncini bianchi e un lungo applauso fuori dalla chiesa gremita di Sant’Antonio e Santa Maria di Nazareth.

