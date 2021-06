Parla la signora Patrizia: "Mi ha avvertito un vicino della sparatoria"

(LaPresse) Parla Patriza la moglie dell’anziano ucciso con due bambini da un 34enne domenica mattina ad Ardea, alle porte di Roma. “E’ andato come sempre in giro in bicicletta. Ho visto che non tornava e sono andato dal vicino che mi ha detto della sparatoria. Sono andata vedere e l’ho trovato steso a terra”, le parole della donna.

