Rimasto gravemente ferito un secondo bambino. Identificato l'autore del folle gesto, è barricaot in casa

Un anziano e un bambino sono morti mentre un secondo bimbo è rimasto gravemente ferito durante una sparatoria in via degli Astri ad Ardea, piccolo centro sul litorale sud di Roma. In tarda mattinata i carabinieri sono accorsi dopo numerose segnalazioni che parlavano di colpi di arma da fuoco. Immediate sono scattate le ricerche dell’autore da parte dei carabinieri di Anzio e Pomezia. Il sospettato è stato poi individuato dagli investigatori e si è barricato in un appartamento ad Ardea.

