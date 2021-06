I carabinieri, da giorni, presidiano la proprietà, controllando il terreno e le serre vicine alla casa della famiglia

(LaPresse) Attorno ai campi dell’azienda agricola Le Valli di Novellara si continua a cercare qualche traccia di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane, che si era opposta a un matrimonio combinato, di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile scorso. I carabinieri, da giorni, presidiano la proprietà, controllando il terreno e le serre vicine alla casa della famiglia, posta sotto sequestro dal momento dell’avvio dell’indagine. Dalla porta a vetri, all’ingresso, si possono ancora scorgere uno stendino semivuoto e qualche sacco dell’immondizia, ma non sono state rilevate altre tracce. La famiglia di Saman, infatti, ha lasciato l’Italia per il Pakistan con un volo da Malpensa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata