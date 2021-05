Il rappresentante della Cub: "Abbiamo la sensazione che non sappiano di cosa stiamo parlando"

(LaPresse) Dopo un presidio in piazza San Silvestro a Roma, i lavoratori Alitalia hanno improvvisato un corteo, autorizzato dalla polizia, che ha paralizzato le vie del centro. L’obiettivo, hanno spiegato i lavoratori, era quello di incontrare Lega, M5S e Pd. “Abbiamo ottenuto gli incontri con una delegazione di Pd e Lega – spiega Antonio Amoroso della Cub – Gli incontri ci rivelano che il governo sta cercando di far decollare Ita”. Poi aggiunge: “Ma abbiamo la sensazione che non sappiano di cosa stiamo parlando”.

