L'amico dj dell'ex imprenditore in tribunale a Milano per il processo relativo al filone bis delle inchieste per i festini, a base di droga e violenze sessuali

Daniele Leali, l’amico dj di Alberto Genovese, in tribunale a Milano per l’udienza che dà il via al processo con rito abbreviato relativo al filone bis delle inchieste per i festini, a base di droga e violenze sessuali, organizzati dell’ex re delle start up. “Preoccupato? No assolutamente, cercheremo di chiarire tutti i punti che ci contestano. Siamo estranei ai fatti. La mia vita è cambiata parecchio in questi anni, sono diventato papà, ho una famiglia, un bimbo piccolo di sei mesi”, ha detto Leali prima di entrare in aula nelle vesti di imputato.

“Quindi l’epoca di Terrazza Sentimento è un capitolo chiuso?“, ha chiesto una giornalista riferendosi all’appartamento di lusso dove l’ex imprenditore era solito organizzare le sue feste. “E’ un capitolo chiuso assolutamente, ormai la vita va avanti ed è evoluta in meglio. Se parlerò dei miei rapporti con Alberto Genovese? Non credo che sia necessario”.

