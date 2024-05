Il governatore Zaia: "I bacini hanno funzionato, salvate intere città"

Diversi gli allagamenti nella provincia di Vicenza dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Veneto giovedì. Le autorità fanno sapere che la situazione meteo è in miglioramento e l’emergenza sta rientrando.

“I bacini hanno funzionato, ci hanno permesso di salvare città come Vicenza, che sarebbe tutta sott’acqua se non avessimo fatto i bacini di laminazione. Se non ci fossero stati non avrei una dimensione per il disastro che sarebbe stato. I bacini hanno salvato intere città”, ha detto il presidente della regione, Luca Zaia.

