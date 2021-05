Il politico democristiano era stato rapito e ucciso dalle Brigate Rosse

Il 9 maggio del 1978, in via Caetani, a Roma, viene trovato il corpo del democristiano Aldo Moro in una automobile, la Renault 4 di colore rosso rubata il 2 marzo all’imprenditore Filippo Bartoli. Due settimane prima dell’agguato terroristico del 16 marzo, dove in Via Fani sono stati uccisi i componenti della scorta ed è stato rapito il politico della DC. Le Brigate Rosse concludono il sequestro con la sua uccisione. Fanno entrare Moro nel portabagagli, gli dicono di stendersi e che stanno per trasportarlo da un’altra parte, gli mettono addosso una coperta e sparano dodici colpi.

