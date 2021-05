Rientrato il peschereccio 'Aliseo' con il comandante ferito

(LaPresse) “La questione è che c’è sicuramente la Guardia Costiera libica che non risponde in maniera precisa al nuovo governo”. Così il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, a proposito del caso che ha visto la marina libica sparare contro alcuni pescherecci italiani, rientrati oggi in Sicilia. Ferito il comandante del peschereccio ‘Aliseo’. “Sono segnali evidenti che l’unità in quel Paese è ancora tutta sulla carta, tutta da costruire – aggiunge il primo cittadino – Va costruito subito un discorso per accordi diplomatici e commerciali”.

