Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione in sostegno al Ddl Zan contro omofobia e discriminazioni, all’Arco della pace a Milano organizzata dai Sentinelli. Una manifestazione molto colorata con tutti i partecipanti che hanno portato la mascherina e rispettato il distanziamento. “Ci lasciamo con una promessa: noi porteremo a casa la legge contro i crimini d’odio: non ci può fermare più nessuno. La legge non è di Zan ma di tutti voi”, ha detto dal palco il deputato del Pd, relatore del disegno di legge.

