Le parole di Eugenio Spina, direttore antiterrorismo interno

(LaPresse) “E’ un’operazione importante dell’antiterrorismo francese. Il risultato di una fitta collaborazione tra i ministeri della Giustizia dei due Paesi”. Così Eugenio Spina, direttore antiterrorismo interno ha parlato degli arresti di mercoledì mattina in Francia su rischiesta dell’Italia di 7 ex terroristi: si tratta di Giorgio Pietrostefani, di Lotta Continua, Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli e Sergio Tornaghi, delle Brigate Rosse, e Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. Ancora in fuga Raffaele Ventura, Maurizio Di Marzio e Luigi Bergamin. Sono tutti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ‘70 e ‘80.

