In una piazza San Pietro gremita la solenne cerimonia di Papa Francesco

Il 27 aprile 2014 Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II sono dichiarati Santi, non era mai successo che due Pontefici venissero canonizzati nello stesso giorno. In una piazza San Pietro gremita la solenne cerimonia di Papa Francesco. Commovente l’abbraccio con Benedetto XVI. “San Giovanni XXIII è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo. San Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia”, disse nella sua omelia Bergoglio.

