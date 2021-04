In piazza Castello il sit-in a 18 giorni dai licenziamenti che dovrebbero scattare il 25 aprile

Presidio dei lavoratori ex Embraco mercoledì 7 aprile in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura. “Sono tre anni che aspettiamo, siamo stanchi” dicono i lavoratori. “Vogliamo una risposta” spiega una donna ai giornalisti. ‘Governo assente ingiustificato’ e ‘Giorgetti dove sei?’ sono alcuni dei cartelli presenti in piazza. Il presidio è stato organizzato dalle sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Uglm di Torino a 18 giorni dai licenziamenti che scatteranno il 25 aprile, per ribadire al Governo la richiesta di un tavolo che abbia l’obiettivo di dare continuità al progetto Italcomp.

