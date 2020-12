Torna l’acqua alta a Venezia per la pioggia ma il Mose non è stato azionato in quanto le previsioni non arrivavano a 130 cm mentre poi il limite è stato superato, toccando i 138 cm. Allagata la basilica di San Marco. Il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro ha assicurato che il sistema di paratie verrà attivato nella notte tra martedì e mercoledì.

