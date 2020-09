Uk, Johnson verso chiusura anticipata pub. Incentivato lo smart working

Nuove misure restrittive nel Regno Unito per cercare di arginare la diffusione del contagio da Covid-19: le annuncerà oggi il primo ministro britannico Boris Johnson, mentre il ministro dell'Ufficio governativo, Michael Gove, ha dichiarato a Sky News che i pub e i ristoranti in tutta l'Inghilterra chiuderanno alle 22 e che sarà incoraggiato lo smart working, invertendo la spinta del governo a riportare i lavoratori in ufficio. Johnson darà ulteriori dettagli sul piano del governo durante il suo intervento alla Camera dei Comuni, in programma per le 12.30 (ora locale), e parlerà alla nazione alle 20. Le nuove misure arrivano dopo che i principali consulenti scientifici e medici del governo hanno previsto che le infezioni da Covid-19 potrebbero raddoppiare ogni sette giorni e salire a 49.000 al giorno entro metà ottobre se non si interverrà per arginare l'ondata.





