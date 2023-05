L'annuncio del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus che chiude tre anni di emergenza sanitaria globale

L’emergenza Covid è ufficialmente conclusa. A darne notizia è l’Oms per bocca del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “È con grande speranza che dichiaro chiusa l’emergenza sanitaria globale del Covid 19”, ha detto il numero uno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la cui decisione era attesa da giorni. L’annuncio segna così la fine di 3 anni di emergenza sanitaria globale.

L’annuncio della fine dell’emergenza “non significa che la Covid-19 sia finita come minaccia per la salute globale”, ha specificato Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra, aggiungendo che non esiterebbe a riunire nuovamente gli esperti per rivalutare la situazione se la Covid-19 “dovesse mettere in pericolo il nostro mondo”.

