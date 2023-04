L'ex premier chiamato a testimoniare a Brescia in Tribunale per l'inchiesta sulla gestionde della prima fase del Coronavirus

Si parla ancora dell’inchiesta sul Covid. “Io da buon cittadino italiano andrò davanti ai giudici a riferire tutto quel che so il 10 maggio, come è giusto che faccia chi si è assunto una responsabilità pubblica e ha cercato sempre di agire in modo trasparente e chiaro, in scienza e coscienza. Quindi io riferirò in tutto quello che so”. Lo ha detto l’ex premier e leader M5s, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Brescia, in merito alla sua convocazione al Tribunale dei ministri per essere interrogati nell’ambito dell’inchiesta per la gestione della prima fase del Covid.

