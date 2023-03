Commemorazioni a Bergamo, il sindaco Gori: "Mai più impreparati". Meloni: "Grazie a chi non si è arreso"

L’Italia ricorda le vittime del covid con la terza Giornata Nazionale in memoria dei morti della pandemia. Alla commemorazione principale, organizzata a Bergamo, hanno partecipato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e quello della Salute, Orazio Schillaci. Assieme a loro il sindaco della città, tra le più colpite nel 2020, Giorgio Gori secondo cui Bergamo ha vissuto “qualcosa di spaventoso”. “Dovremmo aver compreso il valore insostituibile della salute pubblica”, ha detto il primo cittadino.

“In quell’immagine del 18 marzo 2020 non c’è solo il dolore, non c’è solo la catastrofe in tutta la sua crudezza. C’è anche, in embrione, il riscatto. C’è una comunità che, nel momento peggiore non si sfilaccia e cerca di reagire. C’è il volto migliore dello Stato che diventa davvero se stesso proprio quando sa intervenire nei frangenti più difficili a sostegno della gente assumendosi delle responsabilità finanche amare”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento a Bergamo.

Schillaci: “Ricordo vittime sia sprone ad essere migliori”