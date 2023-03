Negli ultimi sette giorni 23.730 nuovi casi positivi e 212 morti, il tasso di positività sale al 5,2%

“Stiamo arrivando a un punto in cui possiamo guardare al Covid-19 nello stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale, ovvero una minaccia per la salute, un virus che continuerà a uccidere, ma un virus che non sconvolge la nostra società o i nostri sistemi ospedalieri”. Lo ha detto il capo dei programmi di emergenza dell’Oms Michael Ryan parlando con i giornalisti, secondo quanto riportano i media internazionali.

Calano ricoveri, stabili terapie intensive

In calo i ricoveri ospedalieri da Covid-19, stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva. È quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico in Italia. Il tasso di occupazione in area critica è stabile all’1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 16 marzo, dato identico al 9 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende invece al 4,3% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 16 marzo) contro il 4,7% del 9 marzo.

Stabile incidenza settimanale a 40 casi/100mila abitanti

Sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale del Covid-19 in Italia a 40 casi ogni 100.000 abitanti tra il 10 e il 16 marzo, contro 41 ogni 100.000 della settimana precedente 3-9 marzo. Lo afferma l’Istituto superiore di sanità pubblicando i dati principali del monitoraggio della cabina di regia. Nel periodo 22 febbraio-7 marzo 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (con un range 0,85-1,09), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è stabile e sotto la soglia epidemica: Rt a 0,87 (range tra 0,82-0,92) contro lo 0,85 (range 0,81-0,90) del 28 febbraio.

Tasso di positività sale al 5,2%

Nella settimana dal 10 al 16 marzo sono stati processati 452.747 tamponi (-5,3% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 477.908) che hanno fatto registrare un tasso di positività del 5,2% con una variazione di +0,2% rispetto alla settimana precedente quando era stato del 5,0%. È quanto emerge dal bollettino settimanale pubblicato dal ministero della Salute.

23.730 nuovi casi positivi e 212 morti in ultimi 7 giorni

Nella settimana dal 10 al 16 marzo, in Italia, si sono registrati 23.730 nuovi casi positivi di Covid. È quanto emerge dal bollettino settimanale pubblicato dal ministero della Salute che rileva una variazione di -1,1% rispetto alla settimana precedente (quando i casi erano stati 23.988). Calano i decessi: 212 i morti questa settimana, con una variazione di -1,9% rispetto ai 216 della settimana precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata