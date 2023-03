Il presidente della Lombardia è indagato per la mancata Zona Rossa in Val Seriana

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana – a Roma per il vertice del Centrodestra con Licia Ronzulli e Daniela Santanchè, che si è svolto nella sede della Regione Lombardia – non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull’inchiesta della Procura di Bergamo in relazione alla mancata istituzione della Zona Rossa in Val Seriana quando scoppiò la pandemia di Covid nel febbraio 2020 e per la quale è indagato con altre 18 persone. “Per l’inchiesta chiedete ai vostri colleghi. Io non ho ancora ricevuto niente e non so assolutamente niente”, ha tagliato corto Fontana, aggiungendo: “Sulla Giunta confermo quanto detto dalla ministra Santanchè. Va benissimo, stiamo facendo grandi passi avanti”. Fontana: “Sulla giunta stiamo facendo grandi passi avanti. Per l’inchiesta chiedete ai vostri colleghi io non so assolutamente niente” Così il presidente della Lombardia Fontana uscendo dalla sede della Regione Lombardia in via del Gesù a Roma dopo la riunione con Ronzulli e Santanchè.

